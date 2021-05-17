أكمل جمرك منفذ الرقعي الذي يربط السعودية مع دولة الكويت والتابع لمحافظة حفر الباطن استعداداته لاستقبال المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة، وذلك بعد سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين الذي دخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة صباح اليوم (الاثنين) 17 مايو.

وشملت الاستعدادات اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الموصى بها للوقاية من تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بما في ذلك العمل بنظام التباعد، والاستفادة الكاملة من ساحات الجمرك النموذجية، وتوفير وسائل الوقاية التي تضمن بإذن الله توفير أقصى درجات السلامة لجميع العابرين من خلال المنفذ.

وأوضح لـ«عكاظ» مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامة أن جمرك الرقعي شهد عملًا متواصلًا خلال المرحلة الماضية، ولم يتوقف العمل به على مستوى حركة الشحن تحديدًا، حيث يُقدم الجمرك خدماته الجمركية لضمان تدفق واردات وصادارات المملكة وعدم تأثرها بالجائجة أسوة بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وأكد أن الجمرك مهيأ بجميع التقنيات الأمنية الحديثة التي تساعد في تيسير الإجراءات الجمركية وتقليص الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، وتُحقق رضا العملاء.

وأشار مدير عام جمرك الرقعي إلى التعاون المتواصل والتنسيق المستمر الذي تعمل به جميع الجهات العاملة بالمنفذ وذلك في سبيل تحقيق أفضل الخدمات لجميع المسافرين، مؤكدًا أن هذا التعاون يُسهم في مرونة الإجراءات وانسيباتها.