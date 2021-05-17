أكد المتحدث في وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ«عكاظ» جاهزية إجراء فحوصات كورونا تزامنا مع عودة الرحلات، وأن المختبرات المعتمدة والمرخصة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لأغراض السفر محددة ومعلنة وتصدر شهادات إلكترونية خاصة والقائمة متوفرة على موقع (وقاية). موضحا أن عدد جرعات لقاح كورونا وصل إلى 11527100 جرعة، فيما تم تسجيل 825 ‏حالة جديدة و(8145) حالة نشطة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأحد) بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ووكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل لوزارة الموارد البشرية سطام الحربي، والمتحدث الرسمي للطيران المدني إبراهيم الروساء، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة، الدكتور عبدالله القويزاني .واشار العبد العالي إلى أن عدد المتعافين وصل إلى (417787) حالة، بإضافة (1028) حالات تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7162) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة .وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن المديرية العامة للجوازات أكملت استعداداتها لاستقبال المسافرين في جميع المنافذ، واعتبارًا من يوم الخميس سيتم البدء بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وذلك لغير المحصّنين من كورونا.ويستثنى من الحجر المؤسسي، القادمون عبر المنافذ الجوية من المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة والعمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن، والمحصنون. والوفود الرسمية. ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم الملاحة الجوية، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية. والقادمون عبر المنافذ البرية والبحرية، من المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، ومن تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.من جانبه أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء تحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية في المملكة من أبرزها مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بواقع 75 رحلة، ومطار الملك خالد الدولي الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 66 رحلة، بالإضافة إلى المطارات الأخرى.وأوضح انه عند وجود حالة الاشتباه بالإصابة بفايروس كوفيد على متن الطائرة سيتم التعامل مع الحالة باحترافية عالية وطواقمنا مدربة بشكل كامل، وسيتم تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة.