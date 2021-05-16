أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 29 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 13 يناير 2021م بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وحرصاً من المملكة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح به اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021م، وفي ظل الظروف الأمنية وحالة عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفايروس.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفايروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

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اليمن

إيران

تركيا

أرمينيا

الصومال

الكونغو الديمقراطية

أفغانستان

فنزويلا

روسيا البيضاء

الهند