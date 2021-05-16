نفّذت الفرق الرقابية بأمانة الطائف 2744 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.

وشملت الجولات الرقابية الأسواق والمطاعم والمولات التجارية والحدائق والمنتزهات، وكشفت الجولات عن امتثال كبير بين المنشآت والأسواق بنسبة كبيرة جدا بالتدابير والاحترازات للوقاية من فايروس كورونا.

وحرّرت الفرق الرقابية ١٨ مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بالتنظيمات الوقائية خلال أيام العيد.

من جهة أخرى، اختتمت مساء أمس فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك في الطائف، واستمتع الأهالي والزوار من خلالها بمشاهدة العروض الليزرية والشاشات التفاعلية وعروض 3D التي تجملت بها الطائف، إضافة إلى الأطفال الذين قدمت لهم العديد من الجوائز والهدايا وحلوى العيد.

وأكد عدد من زوار احتفالات عيد الطائف أن احتفالات العام الحالي هي الأفضل تنظيما، مشيدين بتطوير الفعاليات عاما بعد آخر من قبل أمانة الطائف، واختيار المواقع التي يسهل الوصول إليها من جميع الأحياء والمراكز والقرى، وتوزيع الاحتفالات في عدد من المواقع في وسط وشمال وجنوب الطائف.

وسجلت متنزهات الطائف الكبرى كمتنزه الملك عبد الله بالنسيم، ومتنزه الردف، وحديقة الجال، وحديقة العنود، ومتنزه الجبل الأخضر، وحديقة الفيصلية بالحوية نسب إقبال متفاوتة، وذلك ضمن جهود أمانة الطائف الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فايروس كورونا، إذ كشفت أمانة الطائف سابقا تعزيز الخدمات في جميع حدائق الطائف بما يسهل على المرتادين، وأسهمت خطة النظافة الموسمية التي نفذتها أمانة الطائف في الارتقاء بجهود النظافة والإصحاح البيئي في كافة المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات العامة.