حذرت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة سمر سمان من مغبة إهمال المتابعة للاعبين خلال فترة العيد التي تكثر فيها المناسبات والولائم، كونها تصادف استئناف الجولات المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وشددت سمان على وجوب التوعية وفرض الضوابط التي تمنعهم المشاركة في تلك المناسبات حرصا على سلامتهم بدنيا ومصلحة الفرق أيضا، ونفت في تصريحها الاعتقاد الخاطئ بقلة الضرر من أكل الولائم بالنسبة للاعبين بحجة أنهم يحرقون سعرات عالية في التدريبات، وذلك مفهوم خاطئ؛ فما يخزنه جسم اللاعب من دهون مكتسبة لا يحرق سريعا ومرهق على المعدة والعضلات ويؤثر بشكل مباشر على التحضير الذهني للاعبين قبل وأثناء المباريات.

وختمت سمان حديثها بضرورة تجاوب الشرفيين والجماهير مع الفترة الحالية من خلال الامتناع عن توجيه الدعوات للاعبين والإلحاح عليهم بضرورة الحضور والمشاركة، وأضافت: «لا تسمنونهم وبعد ذلك تطالبونهم بالمستويات والنتائج».