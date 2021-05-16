أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، استعداد الهيئة من خلال مطاراتها للإقلاع بعد منتصف ليل اليوم (الأحد)، حيث الموعد المقرر لبدء سريان السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج الوطن وفق الضوابط والاشتراطات الصحية، ابتداء من الساعة 1:00 صباح غد (الاثنين).

وكشف الرؤساء خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك لكشف مستجدات كورونا واللقاحات الذي عقد اليوم (الأحد)، تحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية في المملكة، أبرزها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بواقع 75 رحلة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 66 رحلة، إضافة إلى المطارات الأخرى، وفق الخطط التشغيلية والإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة، لتسهيل عملية سفر المواطنين، مؤكدا أن جميع المرافق المرتبطة والقوى البشرية العاملة فيها ستخضع للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة.

وأفاد بأن الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك وفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة، ويعدّ إطاراً إرشادياً للمسافرين في مطارات المملكة، ويتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره، داعيا المسافرين للاطلاع عليه عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وجدّد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد في مطارات المملكة، وقال: نأمل التأكد من تحميل وتفعيل تطبيق «توكلنا»، والحصول على التذكرة الإلكترونية قبل التوجه للمطار، وحضور المسافر قبل الرحلة بوقت كاف، علما أن الدخول للمطار سيقتصر على المسافرين فقط، ويستثنى من ذلك المرافقون لذوي الإعاقة".

وأوضح أنه عند وجود حالة اشتباه بالإصابة بفايروس كورونا على متن الطائرة لاسمح الله، فسيتم التعامل مع الحالة باحترافية عالية، «وطواقمنا مدربة بشكل كامل وسيتم تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول يتم استلام أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة للمستشفى حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة عبر المسارات الآمنة المخصصة في المطارات».

وبين الرؤساء أن على المسافرين غير السعوديين التزامهم بجميع الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الداخلية والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الصحية المتخذة في المطارات ومرافقها، وسيتم في مطاراتنا استقبال المسافرين وتوجيههم للمسارات المحددة في الجوازات وتخصيص مسارات للمحصّنين.