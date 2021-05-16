‏تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ⁧‫الأردن⁩ نايف بن بندر السديري، اليوم سير العمل في منفذ ⁧‫الحديثة⁩ العمري⁩ الحدودي بين البلدين، مطلعاً على استعدادات الجهات المعنية للبدء باستقبال المواطنين السعوديين القادمين للأردن بعد السماح برفع تعليق سفر المواطنين.

وقال السديري: زرت اليوم منفذ الحديثة⁩ وكل الشكر لأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ولمحافظ القريات ورئيس مركز ⁧‫الحديثة⁩ والأجهزة الحكومية العاملة في المنفذ على جهودهم في خدمة المواطن السعودي وشقيقه الأردني.

كما أوضح السديري أن الاستعدادات على قدم وساق، والالتزام بتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد بتقديم كل الخدمات والتسهيلات للمواطن السعودي أينما كان سواء في داخل المملكة أو خارجها.