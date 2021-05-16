أكملت الخطوط السعودية جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، ابتداء من الساعة الواحدة من صباح غد (الاثنين)، وكشفت جاهزيتها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية.

وكشفت «الخطوط السعودية» أنها سيرت خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، ما يدلل على رفع درجة الجاهزية وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.

وحرصت على تطبيق أكثر من 50 إجراءً وقائيًا في كل مراحل تجربة الضيف، ما أهلها لحصد التصنيف الماسي من منظمة «APEX» ضمن أكثر 10 شركات طيران أماناً صحياً، وعدم تسجيل أي حالة أو عدوى طيلة الفترة الماضية، مشيرةً إلى إخضاع أسطول طائراتها للتعقيم بشكل دوري آلياً، باستخدام جهاز «UVC» للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية؛ المصمم في الأساس لتعقيم غرف العمليات في المستشفيات إضافة للتعقيم اليدوي، وتطعيم طواقم الخدمة الجوية بنسبة 100%.

وأشارت إلى أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين الضيوف على متن الرحلات الدولية، مبينةً أن اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) لم يقر هذه الفكرة كونها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر، داعيةً المسافرين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة، ومنها ارتداء الكمامة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، وجميع الاشتراطات التي تفرضها الدول في محطة الوصول.

ونوهت الخطوط السعودية بأنه يتوجب على الضيوف عند عدم الرغبة في السفر بالموعد المحدد القيام بإلغاء الحجز وعمل الإجراء الفوري على التذاكر «استرجاع التذاكر/تعديل موعد السفر إلى موعد جديد»، موجهة الضيوف للاطلاع على التفاصيل بشكل أكبر عبر زيارة موقع «السعودية» من خلال تبويب تحديثات الرحلات.