أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 825 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1028 حالة، ووفاة 15 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 433.094 حالة، من بينها 8145 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1376 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 417.787 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7162 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96.46%، ونسبة الحالات النشطة 1.88%، ونسبة الوفيات 1.65%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة مكة المكرمة (263)، منطقة الرياض (231)، المنطقة الشرقية (98)، منطقة المدينة المنورة (62)، منطقة عسير (56)، منطقة جازان (35)، منطقة القصيم (24)، منطقة تبوك (15)، منطقة نجران (12)، منطقة حائل (12)، منطقة الباحة (8)، منطقة الحدود الشمالية (5)، منطقة الجوف (4).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (201)، جدة (117)، مكة المكرمة (78)، ينبع (45)، الليث (26)، الطائف (21)، الهفوف (19)، المبرز (18)، أبها (17)، الدمام (16)، بللسمر (13)، المدينة المنورة (12)، تبوك (11)، نجران (11)، صبيا (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (327)، جدة (129)، مكة المكرمة (52)، الطائف (40)، الدمام (39)، المدينة المنورة (30)، الهفوف (30)، تبوك (22)، ينبع (21)، المبرز (20)، الليث (19)، حائل (14)، بريدة (12)، أبوعريش (12)، الظهران (12)، أبها (10)، بقيق (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن لقاحات كورونا لا تؤثر على الخصوبة أو إمكانية الحمل أو التأثير على الإنجاب أو التلقيح الصناعي، بل إن الإصابة بالفايروس تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

وأفاد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم لكشف مستجدات فايروس كورونا واللقاحات، بأن الجائحة مستمرة، والحالات حول العالم في ارتفاع، ومنحنى الحالات الوبائية لكورونا في السعودية يمر بمرحلة ثبات.

وشدد متحدث «الصحة» على الراغبين بالسفر ضرورة معرفة الإجراءات المتبعة في الدول التي ينوون السفر إليها، ومعرفة الحالة الصحية فيها، وقال «يجب أن نعي أننا جزء من هذا العالم وأن نتابع بحذر ويقظة واهتمام بالغ».

وكشف أن إجمالي الجرعات المضادة لفايروس كورونا المستجد منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم بلغ 11,527,100 جرعة، داعيا الجميع إلى المبادرة بتلقي اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية، مشيرا إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالعدوى، ولكن يجعلها وعكة خفيفة لا تتسبب بالدخول في حالة حرجة أو الوفاة لا قدر الله.











وحول سؤال «عكاظ» حول جاهزية إجراء فحوصات كورونا تزامنا مع عودة الرحلات الدولية، أعلن الدكتور العبدالعالي أن المختبرات المعتمدة والمرخصة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لأغراض السفر هي مختبرات محددة ومعلنة وتصدر شهادات معينة إلكترونية خاصة لأغراض السفر، ولذلك يجب التوجه إلى هذه المختبرات المخصصة لهذه الأغراض وليس إلى أي مختبر آخر، والقائمة متوفرة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية) ويمكن الرجوع إليها، كما يمكن الاستفسار من خلال الاتصال على مراكز (937) للتعرف على هذه المواقع وبالتالي تلقي الخدمة والمناسبة والشهادات الخاصة لغرض السفر.