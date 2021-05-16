أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية «تاوت» (Tauktae) في بحر العرب تصنّف بأنه إعصار من الدرجة الأولى، وتبلغ سرعته 130-140 كيلومترا في الساعة، وتصاحبه أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج على السواحل الغربية لجمهوريتي الهند وباكستان.

وكشف المركز أنه لا تأثير للإعصار «تاوت» على أجواء المملكة، ويتوقع خلال 48 ساعة أن تصنّف الحالة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية، وستكون سرعة الرياح حول مركزها 165-170 كيلومترا في الساعة.

ودعا المركز الراغبين بالحصول على المزيد من التفاصيل حول الحالة المدارية بزيارة الرابط التالي:

https://ncm.gov.sa/ar/MediaCenter/Reports/Documents/Weather%20Reports/WeatherReport.pdf