أتاح تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجديد للهيئة، صلاحية إنشاء شركات تابعة لها، تقوم بأدوار تمكّنها من أداء مهماتها. وأقر التنظيم الجديد للهيئة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أخيراً، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم، والعمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي. وشدد التنظيم على أهمية توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي، والتعاون مع القطاع الخاص بشأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة، وإدارتها.وتهدف الهيئة إلى تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها.