يتحضر السعوديون غداً (الإثنين) الخامس من شوال لعبور جسر جديد نحو رحلة العودة للحياة الطبيعية، بالسماح للمواطنين بالسفر إلى خارج الوطن والعودة إليه، بعد منع دام لأكثر من 14 شهراً لكبح تفشي فايروس كورونا ومنع وفادته للبلاد.الإجراء المعقد الذي ظلت دول عدة حول العالم تتعامل معه بحذر، قررت السعودية أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021 بعد تأجيله أكثر من مرة.ورغم أن الجهات المختصة سمحت لفئات محددة من المواطنين حسب أعمالهم بالحصول على تصاريح بالسفر دولياً في الربع الثالث من 2020، إلا أن الغالبية العظمى من السعوديين قضوا العام الماضي في البلاد. ولا تزال وجهات سياحية عالمية عدة قيد الإغلاق في ظل استمرار تفشي الفايروس حول دول العالم بمتحوراته المتجددة، ما يقلص من خيارات السفر المناسبة المتاحة للسعوديين.وستسمح الجهات المعنية للمواطنين المحصنين بالسفر فقط ممن تلقوا جرعة أو جرعتين من لقاح كورونا والمتعافين من الفايروس ومن تقل أعمارهم عن 18 عاماً. واشترطت تقديم وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة للمسافرين أقل من 18 عاماً. ونبهت هيئة الطيران المدني عموم المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشتراطات دخول البلد المقصود من خلال تحمل الناقل الجوي مسؤولية توعية المسافرين بإرشادات واشتراطات تلك الدول حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى، تفادياً لأي إشكالات أو صعوبات قد تواجههم وحرصاً على سلامتهم.وأوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنه لن يُطبق الحجر الصحي على المحصنين من المقيمين والزائرين القادمين إلى المملكة من الخارج ممن مضى 14 يوماً على استكمال تلقيهم الجرعات من اللقاحات المعتمدة في المملكة. واشترطت عليهم تقديم شهادة فحص PCR لفايروس كورونا لعينة أخذت خلال مدة 72 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة لمن أعمارهم فوق 8 سنوات وذلك ابتداءً من تاريخ 20 مايو.وبينت الهيئة أنه سيتم البدء في تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ممن لم يستكملوا تلقي جرعات اللقاحات حسب المعتمد في المملكة، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية.