أغلقت لجنة مكونة من الصحة والأمانة والضبط الإداري ولجنة وطن بلا مخالف، منتجعاً سياحياً على طريق (الطائف- الهدا)، وذلك للمرة الثانية خلال أيام العيد بعد مخالفته للاشتراطات الصحية. ورصدت اللجان تكدساً في المنتجع وغياب التباعد الاجتماعي أمام الألعاب وغياب الرقابة من العاملين في المنتجع، مما يهدد صحة المواطنين والمقيمين، إذ صدرت التوجيهات بإغلاق المنتجع للمرة الثانية خلال أيام العيد.

يذكر أن لجنة مشكلة من الصحة والأمانة والضبط الإداري ووطن بلا مخالف، تعمل جاهدة لمنع تجاوزات المنتجعات السياحية والأسواق بوقف التجمعات وتقليل الإصابة بفايروس كورونا.