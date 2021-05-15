مازال فايروس كورونا يحصد الأرواح ويهدد بالإصابات حول العالم، إذ بلغ إجمالي الوفيات 3.3 مليون وفاة، و161.5 مليون إصابة. ووفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية (السبت)، بلغ إجمالي الإصابات بالفايروس المستجد بالتحديد 161.555.984، علاوة على 3.353.210 وفاة.
والتالي ترتيب الدول العشر الأولى من حيث إصابات ووفيات «كوفيد-19» وفق قائمة «هوبنكنز»:
1- الولايات المتحدة الأمريكية - بإجمالي وفيات 585224 وفاة، وإجمالي إصابات 32.893.586.
2 البرازيل - بإجمالي وفيات 432628 وإجمالي إصابات 15.519.525
3 الهند - بإجمالي وفيات 262317، وإجمالي إصابات 24.046.809
4 المكسيك - الوفيات بـ220159، والإصابات 2.377.995
5 بريطانيا - الوفيات 127930، والإصابات 4.462.603
6 إيطاليا - الوفيات 123927، والإصابات 4.146.722
7 روسيا - الوفيات 113182، والإصابات 4.886.641
8 فرنسا - الوفيات 107584 والإصابات 5.909.386
9 ألمانيا - الوفيات 85909، والإصابات 3.588.502
10 إسبانيا - الوفيات 79339، والإصابات 3.604.799
والتالي ترتيب الدول العشر الأولى من حيث إصابات ووفيات «كوفيد-19» وفق قائمة «هوبنكنز»:
1- الولايات المتحدة الأمريكية - بإجمالي وفيات 585224 وفاة، وإجمالي إصابات 32.893.586.
2 البرازيل - بإجمالي وفيات 432628 وإجمالي إصابات 15.519.525
3 الهند - بإجمالي وفيات 262317، وإجمالي إصابات 24.046.809
4 المكسيك - الوفيات بـ220159، والإصابات 2.377.995
5 بريطانيا - الوفيات 127930، والإصابات 4.462.603
6 إيطاليا - الوفيات 123927، والإصابات 4.146.722
7 روسيا - الوفيات 113182، والإصابات 4.886.641
8 فرنسا - الوفيات 107584 والإصابات 5.909.386
9 ألمانيا - الوفيات 85909، والإصابات 3.588.502
10 إسبانيا - الوفيات 79339، والإصابات 3.604.799