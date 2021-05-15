مازال فايروس كورونا يحصد الأرواح ويهدد بالإصابات حول العالم، إذ بلغ إجمالي الوفيات 3.3 مليون وفاة، و161.5 مليون إصابة. ووفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية (السبت)، بلغ إجمالي الإصابات بالفايروس المستجد بالتحديد 161.555.984، علاوة على 3.353.210 وفاة.والتالي ترتيب الدول العشر الأولى من حيث إصابات ووفيات «كوفيد-19» وفق قائمة «هوبنكنز»:1- الولايات المتحدة الأمريكية - بإجمالي وفيات 585224 وفاة، وإجمالي إصابات 32.893.586.2 البرازيل - بإجمالي وفيات 432628 وإجمالي إصابات 15.519.5253 الهند - بإجمالي وفيات 262317، وإجمالي إصابات 24.046.8094 المكسيك - الوفيات بـ220159، والإصابات 2.377.9955 بريطانيا - الوفيات 127930، والإصابات 4.462.6036 إيطاليا - الوفيات 123927، والإصابات 4.146.7227 روسيا - الوفيات 113182، والإصابات 4.886.6418 فرنسا - الوفيات 107584 والإصابات 5.909.3869 ألمانيا - الوفيات 85909، والإصابات 3.588.50210 إسبانيا - الوفيات 79339، والإصابات 3.604.799