قبل أقل من 48 ساعة من بدء تطبيق المملكة قرار فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح (الإثنين) الموافق 17 مايو 2021، تنشر «عكاظ» تفاصيل اعتماد البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي التعاوني، منتج تأمين سفر المواطنين خارج المملكة، متضمناً منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفايروس كورونا.

وبحسب بيان المركزي السعودي، في وقت سابق، فإن منتج تأمين سفر المواطنين المغادرين إلى الخارج يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفايروس كورونا أثناء السفر إلى الدول الأخرى.

وطالب البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء سفرهم، والالتزام باتِّباع ما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات، متمنين السلامة للجميع.

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انفوجرافيك..

تأمين سفر المواطنين:

1- يغطي مخاطر الإصابة بفايروس كورونا

2-يوفر الرعاية الصحية لإصابات كورونا أثناء السفر

3- يضمن سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بسهولة

4- يوفر تغطية الحالات الطبية المهددة للحياة بمختلف دول العالم

5-يغطي مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها

6- يتضمن إجراءات الحجر الصحي وإلغاء الرحلات أو فواتها

7- يشمل المصاريف الطبية والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ

8- الشركة التعاونية للتأمين ستتولى طرح هذا المنتج بوعاء تأميني مشترك

9- تسهيل حصول المواطنين على وثيقة التأمين بآلية موحدة