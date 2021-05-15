نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية، المواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى مصر، إلى دفع رسوم تأشيرة الدخول بما يعادل 25 دولارا عن كل شخص.

كما نبهت السفارة إلى ضرورة أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة من موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، كاشفة أنه لا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

ويأتي تنبيه السفارة بمناسبة اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، مشيرة إلى أنه في حال صدور أي متطلبات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها.