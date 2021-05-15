أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وضع الإرشادات المناسبة للقادمين بتوزيعهم إلى فئتين، الأولى «للسعوديين» باستخدام المسارات الواقعة جهة اليسار، والأخرى «للجنسيات الأخرى» باستخدام المسارات جهة اليمين.

وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع «الجوازات البحرينية» خدمة «الواي فاي» المجانية في منطقة الجوازات البحرينية (JESR FREE WIFI) لتسهيل إبراز التطبيقات الصحية لموظفي الجوازات، كما يتم العمل بالتعاون مع «الجوازات السعودية» لإطلاق الخدمة في الجانب السعودي قريبا.

وأفادت المؤسسة بأنه تم اليوم (السبت) تطبيق فرضية لقدوم المسافرين والآلية المناسبة لتنظيم حركة القدوم مع تطبيق الاشتراطات الصحية عند عودة فتح السفر للسعوديين ابتداء من بعد غد (الاثنين) الموافق 5 شوال.

وشهدت الفرضية حضورا ميدانيا من قبل الرئيس التنفيذي في المؤسسة، ومدير جوازات منفذ جسر الملك فهد، ومدير قطاع الرعاية الصحية في الخبر، الذين ثمنوا تجاوب الجميع بالالتزام بالتعليمات لضمان انسيابية وسرعة الحركة ضمن مناطق الإجراءات.

وأكدت المؤسسة أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكتين قبل الشروع بالسفر لتجنب أي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، مع الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن.

وفي السياق، أعلنت المؤسسة اكتمال استعدادات جميع الإدارات بالمملكتين لاستقبال المسافرين عبر المنفذ الحدودي الرابط بين مملكتي السعودية والبحرين، مؤكدة الانتهاء من كافة التجهيزات ضمن خطة تطويرية شاملة بدأت منذ فترة التوقف المتزامنة مع جائحة كورونا، وتضمنت تحسينات وتوسعات وإعادة تهيئة كافة مناطق الإجراءات بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمملكتين.

ويأتي تكثيف هذه الاستعدادات تزامنا مع صدور البيان الإلحاقي بالمملكة العربية السعودية برفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل ابتداء من 5 شوال الجاري.

وثمن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن حرص قيادتي المملكتين على صحة مواطنيهما واتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية التي تحفظ سلامتهم في ظل جائحة كورونا، مبينا أن قرار السماح بعودة السفر بين البلدين سيساهم في عودة وشائج الروابط الاجتماعية وتعزيز الحركة الاقتصادية في المملكتين.

وأوضح المهندس المحيسن أن فترة توقف السفر بسبب جائحة كورونا شهدت إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية بالجانبين السعودي والبحريني ضمن خطة تنسيقية مع مختلف الإدارات المعنية من شركاء النجاح لإتمام الخطة التطويرية التي تصب في خدمة المستفيدين والمسافرين بين البلدين، مضيفا أن المؤسسة تهدف دائما لتقديم كامل التسهيلات والدعم المطلوب لجميع الإدارات العاملة بكامل طاقاتها حتى تؤدي أعمالها بالصورة المطلوبة التي تساهم في رفع معدلات التميز العملي مع تحقيق مزيدا من معدلات العبور وفعالية وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين في ذات الوقت.

كما أكد المحيسن أنه من خلال أعمال التنسيق المكثفة مع الإدارات المختصة بالمملكتين سيتم رفع درجات الاستعداد إلى الدرجة القصوى من خلال فتح كافة المسارات، كما ستقوم الجهات المختصة في المملكتين السعودي والبحريني بتطبيق الأنظمة والاشتراطات المنصوص عليها من الجهات الصحية بالمملكتين لمغادرة وقدوم المسافرين، حيث يقتصر السماح بمغادرة السعودية لمن يظهر لديهم حالة «محصّن» أو «متعافٍ» بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا» أو شهادة تأمين خاصة بـ«كورونا» لمن هم دون سن 18 سنة.

كما يتطلب من القادمين إلى مملكة البحرين تحميل أي من التطبيقات الصحية المعتمدة بدول مجلس التعاون التي تظهر حالة «محصّن» أو «متعافٍ» بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا» أو التطبيقات المعتمدة بدول المجلس، أو حمل شهادة فحص كورونا بما لا يتجاوز (72) ساعة من وقت أخذ العينة.

وأوضح المهندس المحيسن أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس «كورونا» بمملكة البحرين حدد كافة الإجراءات الاحترازية للمسافرين حيث أعلن إلغاء فحص فايروس كورونا «PCR» من أول أيام عيد الفطر المبارك عند الوصول للمتطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج من خلال إبراز الشعار الأخضر للمتطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفايروس «كورونا»، أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي، ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

أما في ما يتعلق بالقادمين إلى السعودية فحالياً لا يتطلب إجراءات إضافية بالنسبة للسعوديين مع وجوب حمل شهادة فحص كورونا للجنسيات الأخرى بما لا يتجاوز مدتها (72) ساعة من وقت أخذ العينة أو أي اشتراطات إضافية تتم إضافتها من الجهات المختصة.

وشدد المهندس المحيسن على أهمية متابعة ما يصدر من الجهات الرسمية بالمملكتين في ما يتعلق بأي تحديثات تتعلق بالاشتراطات المطلوبة للدخول في أي من البلدين، مع أخذ الحيطة والالتزام بجميع الاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين، تفادياً لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، مؤكدا أن تطبيق هذه الاشتراطات والتدابير الوقائية يأتي لضمان سلامة المسافرين من مواطنين ومقيمين بمتابعة من مختلف الجهات المعنية للحدّ من تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مؤكدا حرص المؤسسة بدعم مجلس إدارتها وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع جميع الجهات العاملة بالمملكتين على بذل كل الجهود لتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمقيمين.

وقدم المهندس المحيسن الشكر والتقدير لقيادتي المملكتين على ما تجده المؤسسة من دعم وتوجيه من أمير المنطقة الشرقية ونائبه ووزير الداخلية في مملكة البحرين والتعاون الدائم من جميع الإدارات العاملة في جسر الملك فهد.