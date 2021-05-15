أعلنت اليونان أن بإمكان السعوديين والمقيمين في المملكة القدوم إليها، وذلك بناء على التشريعات التي اعتمدتها الحكومة اليونانية أمس (الجمعة).

وقال السفير اليوناني لدى السعودية أليكسيس كونستانتوبولوس، عبر حسابه في «تويتر»: «وفقاً للتشريعات المعتمدة في اليونان، يمكن لسكان المملكة العربية السعودية السفر بحرية إلى اليونان»، بشرط توفر شهادة اختبار مخبري (PCR) بنتيجة سلبية من كورونا المستجد «كوفيد-19»، أو التحصين باللقاح ووجود شهادة للتطعيم، وتعبئة النموذج الخاص بالركاب المسافرين.

وقال السفير اليوناني: «أهلا بكم من جديد، أصدقاءنا السعوديين، اليونان تنتظركم».