أعلن القنصل العام الفرنسي في جدة مصطفى مهراج اليوم (السبت)، قرب صدور أخبار سارة للسعوديين، إذ غرد عبر حسابه في «تويتر» بقوله: «أصدقائي السعوديين، ترقبو أخبار سارة قريبا في انتظاركم».

ويأتي ذلك تزامنا مع قرب استئناف الرحلات الدولية للمواطنين السعوديين بعد اعتماد وزارة الداخلية السعودية رفع تعليق السفر ابتداء من بعد غد (الاثنين) الموافق 5 شوال الجاري.

وأرفق القنصل الفرنسي مع تغريدته صوراً لمواقع سياحية في فرنسا، مضمنا التغريدة هاشتاق «#Tourism» («سياحة»)، إذ بدأت الكثير من الدول باستقبال المسافرين من عدة دول، وتحديدا من السعودية، بعد الإجراءات المتقدمة التي اتخذتها السعودية والاشتراطات الصارمة للسفر للخارج بعد التوسع في إعطاء اللقاحات في المملكة، إذ سيتم السماح بالسفر للمحصّنين سواء بجرعتين أو جرعة أولى أو بالتعافي من الإصابة شرط مرور أقل من 6 أشهر على التعافي.