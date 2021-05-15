أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 837 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1012 حالة، ووفاة 13 حالة.

وكشفت أن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى اليوم بلغ 11,397,175 جرعة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 432,269 حالة، من بينها 8363 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1331 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 416,759 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7147 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96.4%، ونسبة الحالات النشطة 1.9%، ونسبة الوفيات 1.65%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (290)، منطقة مكة المكرمة (240)، المنطقة الشرقية (97)، منطقة عسير (59)، منطقة المدينة المنورة (55)، منطقة القصيم (29)، منطقة جازان (28)، منطقة نجران (15)، منطقة حائل (10)، منطقة الباحة (8)، منطقة الجوف (5)، منطقة تبوك (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (223)، جدة (96)، مكة المكرمة (65)، ينبع (34)، الليث (28)، الخرج (25)، الدمام (24)، الهفوف (23)، أبها (22)، وادي الدواسر (21)، المدينة المنورة (16)، خميس مشيط (15)، نجران (14)، المبرز (14)، القنفذة (11)، بريدة (10)، الجبيل (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (309)، جدة (141)، مكة المكرمة (62)، المبرز (34)، الطائف (26)، الدمام (26)، الهفوف (21)، الليث (18)، ضرما (17)، عرعر (16)، عفيف (16)، المدينة المنورة (15)، تبوك (12)، أبها (11)، الكامل (11).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وأكدت «الصحة» أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام العيد، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفايروس.