أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (السبت) 13 مسجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وكشفت «الشؤون الإسلامية» أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 98 يوماً بلغ 1188 مسجداً، فيما تم فتح 1173 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم توزيع المساجد المغلقة كالتالي: ثمانية في منطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض وعسير ونجران وجازان والشرقية، فيما تمت إعادة فتح 5 مساجد، أربعة منها في منطقة الرياض ومسجد واحد في منطقة عسير.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما دعت الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخ في تطبيق الاحترازات بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933.