كشفت وزارة العدل أنه في حال رَغِبَت المرأة المطلقة بالزواج وعقد قرانها مجددا، فلا بد من تقديم صك الطلاق أو الفرقة عند العقد الجديد.

يشار إلى أن صك الطلاق يدوّن فيه رقم الصك وتاريخه، وفي حال عدم وجوده فيمكن مراجعة الجهة التي قامت بإصدار الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي (http://najiz.moj.gov.sa) وطلب ذلك، أما في حالة إصدار بدل فاقد لأي صك، فيمكن مراجعة المحكمة التي أصدرت الصك بعد حجز موعد عبر الرابط التالي (http://najiz.moj.gov.sa) وطلب بدل مفقود.

وبالنسبة للزوج المُطلّق، فيمكنه متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي (https://inhaatportal.moj.gov.sa/ReviewRequest.aspx)، وستصله وثيقة توثيق الطلاق على شكل رابط برسالة على جواله الموثق في نظام أبشر.

وكشفت وزارة العدل أن وثيقة توثيق الطلاق هي البديل عن صك الطلاق، وكذلك وثيقة توثيق الخلع هي البديل عن صك الخلع.