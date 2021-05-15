أغلقت اللجنة المشكلة لرصد السلوكيات في محافظة الطائف مساء البارحة 3 منتزهات؛ إثنان خاصة والثالث منتجع الردف، وذلك بسبب الازدحام وغياب أدوات الاحترازات والتي أبرزها مقياس الحرارة والمعقمات وتطبيق توكلنا.

وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة ورود بلاغ لعمليات ٩٤٠ عن عدم تطبيق الاحترازات الصحية في منتجعين على طريق الطائف الهدا لا تستخدم تطبيق توكلنا بالشكل المطلوب، وعدم وجود أجهزة مقياس الحرارة والمعقمات وتكدس الزوار بإعداد كبيرة، في مخالفة للاحترازات والتباعد الاجتماعي، حيث تم إغلاق المنتجعين من قبل جهات الاختصاص.

فيما أعادت أمانة الطائف فتح منتزه الردف وذلك بعد إغلاقه، وجدد الأهالي مطالبهم بمحاسبة المنتزهات والمجمعات التجارية المخالفة للتعليمات والتي لا تلتزم بالاحترازات وتهدد صحة المواطنين.

يذكر أن اللجنة المشكلة من الصحة والضبط الإداري والأمانة أغلقت من أول أيام العيد حتى اليوم ٣ منتجعات على طريق الهدا ومنتزة الردف السياحي.