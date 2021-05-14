عايد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عمال النظافة في الميدان، في بادرة تأتي لمشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة، وتقديراً للدور الذي يقومون به.

وقدم أمين المنطقة الورود والهدايا لعمال النظافة خلال جولة المعايدة، منوهاً بجهودهم لخدمة المجتمع.

وأكد الشرعان أن الأمانة حريصة على مشاركة مختلف فئات المجتمع الفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن معايدة هذه الفئة تأتي انطلاقاً من قيم ديننا الحنيف والمجتمع السعودي النبيل، وفي إطار الحرص على تعزيز معاني التكاتف والتراحم في المجتمع، وتحفيزاً لهم نظير ما يقومون به من جهود.