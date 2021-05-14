في بادرة من النادي السعودي في نيوكاسل عبر دورته الـ40، والتزاماً بالاحترازات خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، احتفل النادي بطريقته الخاصة بمبادرة «حوامة نيوكاسل»، وهي مستوحاة من فكرة حوامة الدرعية، لتسعد الأطفال والعائلات السعودية بما يتناسب مع قوانين الحظر في نيوكاسل، وزينت إحدى السيارات بالعلم السعودي، واكتست شخصية كرتونية الثوب السعودي والشماغ الأبيض مع وشاح أخضر، إضافة إلى هدايا العيد والحلويات التي قدمت للأطفال في جو من السعاده احتفاء بالعيد، كما

تتم زيارة الأطفال في بيوتهم أيام العيد.

وقالت لـ«عكاظ» رئيسة النادي السعودي أحلام السلمي: «حرصنا في النادي السعودي في نيوكاسل على أن نحتفي بعيد الفطر المبارك ملتزمين بالاحترازات، فأتت هذه الفكرة الأنسب لإعلان فرحتنا بالعيد بشعور جميل لا يوصف ونحن نرى سعادة الأطفال وأهاليهم وفرحهم بالهدايا والحلويات، وسنستمر في زيارة أطفالنا خلال أيام العيد».