سجلت السعودية اليوم (الجمعة) أعلى حصيلة يومية للمتعافين من فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» منذ 264 يوماً، وتحديدا منذ 24 أغسطس 2020 حين أعلنت وزارة الصحة آنذاك شفاء 2745 حالة جديدة، فيما أعلنت اليوم تعافي 1608 حالات من الفايروس في يوم واحد.

كما أعلنت «الصحة» اليوم تسجيل 927 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، ووفاة 12 حالة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 431.432 حالة، من بينها 8551 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1323 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 415.747 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7134 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 96.36%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 1.98%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.65%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (265)، منطقة مكة المكرمة (262)، المنطقة الشرقية (128)، منطقة المدينة المنورة (69)، منطقة عسير (54)، منطقة جازان (36)، منطقة القصيم (26)، منطقة تبوك (22)، منطقة حائل (19)، منطقة نجران (18)، منطقة الباحة (13)، منطقة الحدود الشمالية (8)، منطقة الجوف (7).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (223)، جدة (107)، مكة المكرمة (55)، الليث (28)، المدينة المنورة (27)، الدمام (27)، الهفوف (27)، ينبع (26)، الطائف (22)، الخرج (21)، حائل (18)، المبرز (18)، تبوك (15)، أبها (15)، بللسمر (13)، جازان (12)، النعيرية (12)، نجران (11)، أضم (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (460)، جدة (174)، مكة المكرمة (81)، الدمام (61)، الهفوف (51)، المبرز (47)، الطائف (43)، أبها (34)، ينبع (32)، بلجرشي (31)، الليث (23)، المدينة المنورة (21)، وادي الدواسر (21)، عرعر (20)، القنفذة (20)، جازان (19)، خميس مشيط (18)، حائل (14)، نجران (14)، حوطة بني تميم (14)، الخبر (13)، الظهران (13)، الخرج (13)، بللسمر (13)، الزلفي (11)، القطيف (11)، ظهران الجنوب (11)، عنيزة (10)، الجبيل (10)، بقيق (10)، ضرما (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.