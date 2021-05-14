أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الجمعة) مسجدين مؤقتاً في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت حالتي إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

ووفقا لما أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية، فقد وصل مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 97 يوماً 1175 مسجداً، تم فتح 1168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

كما بينت الوزارة في بيان صادر لها اليوم إعادة فتح 39 مسجداً، منها 28 مسجدا في منطقة القصيم، و10 مساجد في منطقة مكة المكرمة، ومسجد في منطقة عسير بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.