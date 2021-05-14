توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، إضافة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، كذلك على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.