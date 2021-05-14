انطلقت احتفالات العيد بالطائف أمس (الخميس) في 10 مواقع وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

فيما دشن أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي انطلاق الفعاليات التي اشتملت على عروض ليزري، وعروض 3D على المباني بالمحافظة، مثل مبنى الأمانة وبرج الطائف بوسط شارع أبو بكر الصديق، وكذلك عروض الضوء بممشى الخمسين ومحور النور.

وتابعت الأمانة مع مستثمري الحدائق والمتنزهات والمرافق الترفيهية مستوى الخدمات المقدمة للزائرين في العيد، مع ضمان توفير متطلبات السلامة في كل المرافق حفاظاً على أرواح مرتاديها، والتسهيل عليهم، والتأكد من جاهزية كافة المرافق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.