كشف الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور ناصر قائدي أن عودة السياح الخليجيين تُبشّر بعودة النشاط للقطاع السياحي ككل في مملكة البحرين، وتعزّز الثقة، وتمهّد لمرحلة جديدة نحو دعم الحركة الاقتصادية وقطاعات الضيافة والتجزئة والنقل والإمداد وغيرها، وتشكّل دفعة إيجابية للقطاع الاقتصادي والاستثماري.

وأكّد قائدي أن هيئة السياحة مُستمرَّة في عملها على تعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية مفضَّلة في المنطقة، وإيجاد الحلول المناسبة بما يسهم في ضمان استدامة منظومة العمل السياحي، مع مراعاة ضمان استمرار وضع صحة وسلامة الزوار في مقدمة الأولويات.

من جهتها، أكدّت هيئة البحرين للسياحة والمعارض استكمال جاهزية تنسيقها مع المنشآت السياحية البحرينية المختلفة لاستقبال تدفُّق الزوار مع حلول عيد الفطر المبارك، خصوصا مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات صحيَّة لاستئناف النشاط الاقتصادي والسياحي بكلّ حذر، واعتماد تدابير وقائية تسهم في تحصين المجتمع من انتشار فايروس كورونا.

وقالت الهيئة إنَّها بالتنسيق مع مختلف المنشآت السياحية أعدت حزمة من المبادرات والمشاريع المتنوّعة الموجهة لتنشيط السياحة العائلية باعتبار البحرين وجهة سياحية مثالية للأسرة الخليجية لقضاء العطل المختلفة، وذلك لوجود معالم سياحية وترفيهية تستهدف مختلف أفراد الأسرة.

وذكرت أنها تتوقع زيادة في حجم تدفق الزوار خلال المرحلة القادمة من مختلف منافذ الدخول للبحرين، لاسيما من خلال منفذ جسر الملك فهد، خصوصا بعد رفع مستوى التنسيق الحكومي الصحي بين مختلف بلدان دول الخليج لاعتماد شهادات التطعيم والتعافي لتأمين دخول الزوار بكلّ سهولة ودون أي عوائق.

ولفتت الهيئة إلى أنها أطلقت حملة «#ولهنا_عليكم» وركَّزتها من خلال منصات التسويق الرقمي، مستهدفة زوَّار البحرين من المملكة العربية السعودية.