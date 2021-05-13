أكدت وزارة الصحة أن فقدان حاستي «الشم» و«التذوق» من الأعراض المصاحبة للإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وينتج عن تأثير الفايروس على العصب المسؤول عن حاسة الشم.

وأفادت بأن استعادة حاستي «التذوق» و«الشمّ» مرة أخرى تكون ببطء حتى بعد انتهاء الأعراض واختفاء الفايروس من الجسم.

ونصحت «الصحة» مَن لم تتعافَ لديهم حاستا «الشمّ» و«التذوق» بعد مرور أسبوعين، أن يدربوا أنفسهم على تذوق النكهات المختلفة وشم الروائح المختلفة لعمل تحفيز متكرر للعصب المسؤول عن الشم، حيث يساعد هذا التدريب على التعافي كما ورد في عدد من الدراسات.

وكشفت أنه عند تأكد إصابة الشخص بعدوى «كوفيد-19» وظهرت عليه الأعراض، فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية، أما في الحالة المؤكدة دون أعراض فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.

ودعت «الصحة» إلى التواصل معها عبر الرقم المجاني (937) - استشارات طبية تحويلة رقم (4)، وذلك لمعرفة تفاصيل الحالة وتقديم الاستشارة والإفادة بشكل كافٍ.