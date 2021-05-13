حقق 5 طلاب سعوديين من إدارات تعليم مكة المكرمة والشرقية والرياض، إنجازاً جديداً عايدوا به الوطن وقيادته في أول أيام عيد الفطر المبارك، ورفعوا به علم المملكة مجددا بحصولهم على 5 ميداليات (ذهبية، فضيتان، برونزيتان) في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021، وذلك بعد أن تم تدريبهم مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم.

وحصد الطالب أحمد آل مهنا من مدارس التهذيب الأهلية بتعليم الشرقية الميدالية الذهبية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021، إذ قضى الطالب آل مهنا مع «موهبة» 6 سنوات، وشارك في 14 ملتقى تدريبيا و6 ملتقيات مكثفة، وحصل على أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية، وحقق ميداليتين ذهبية وبرونزية في أولمبياد الفيزياء الدولي.

كما حصل الطالب حسن محمد آل ليل من مدارس رواد الخليج العالمية بإدارة تعليم الشرقية على الميدالية الفضية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021، إذ أمضى مع «موهبة» 5 سنوات تلقى فيها نحو 3 آلاف ساعة تدريبية، وشارك في 11 ملتقى تدريبيا و5 ملتقيات تدريب مكثف.

وحصد الطالب القاسم سنقالي من مدارس الفلاح الثانوية بتعليم مكة المكرمة الميدالية الفضية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021، إذ قضى مع «موهبة» 6 سنوات خضع فيها لأكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية وحضر 14 ملتقى تدريبيا و6 ملتقيات مكثفة، وحصد فضية وبرونزية في أولمبياد الفيزياء الدولي وشهادة تقدير.

وحاز الطالب صادق العباد، من مدارس الرواد الأهلية بإدارة تعليم الرياض، الميدالية البرونزية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021، إذ أمضى مع «موهبة» 4 سنوات حصل فيها على أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية، حقق فضية كانجارو موهبة، والمركز الأول بدورة الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود.

كما حصل الطالب حسين عادل الشماسي من مدارس التهذيب الأهلية بتعليم الشرقية على الميدالية البرونزية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021، إذ قضى مع «موهبة» 4 سنوات وشارك في 11 ملتقى تدريبيا و6 ملتقيات مكثفة، وحصل على 3 آلاف ساعة تدريبية وحقق ميدالية ذهبية في «مسابقة موهوب 2018».