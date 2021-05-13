بدأت وزارة التجارة اليوم تطبيق اشتراط أخذ لقاح «كورونا» لجميع العاملين في محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية، إذ يتوجب على جميع العاملين الموجودين في مقار العمل أن يكونوا محصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافي) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا.

وفي حال رغبة المنشأة بتواجد العامل غير المحصن في مقار العمل أوضحت وزارة التجارة أنه يتوجب على العامل حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR، إذ لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها عن 7 أيام (على حسب المنشأة).

وتستهدف الاشتراطات جميع العاملين في محلات المواد الغذائية بجميع مناطق المملكة، وجميع العاملين في جميع المحلات التجارية ومقدمي الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي بدأ العمل فيها منذ رمضان.