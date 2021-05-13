باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الخميس) إغلاق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وكشفت وزارة الشؤون الإسلامية أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 96 يوماً بلغ 1173 مسجداً، تم فتح 1136منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأفادت بأن توزيع المساجد المغلقة كالآتي: أربعة في منطقة الرياض، ومسجد في منطقة عسير، مشيرة إلى إعادة فتح 8 مساجد، أربعة منها في منطقة الرياض، ومسجدان في المنطقة الشرقية، ومسجد في منطقة عسير، ومسجد في منطقة تبوك، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ونوهت الوزارة بحرص المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد اليوم، كما أهابت بالجميع بمواصلة العمل وفق البروتوكولات الصحية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.