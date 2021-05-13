رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ‏سائلاً الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهما أعواماً عديدة وأزمنة مديدة بموفور الصحة والعافية.

‏وأشاد وكيل النيابة بهذه المناسبة، بالعناية الخاصة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لرفاهية المواطن وسعادته وأمنه وأمانه، منوهاً بالتقدم الذي تعيشه المملكة تحت ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على المستويات كافة.

وأشار الشلعان إلى ما تحقق من منجزات ومكتسبات وطنية خلال السنوات الخمس الماضية من عمر رؤية 2030، وما يستتبع ذلك من فجر مشرق، وأفق رحب، نحو الريادة على مستوى العالم أجمع.

وفي الختام سأل الله عز وجل، أن يعيد هذا العيد المبارك ووطننا يرفل بثوب العز والسؤدد تحت ظل قيادتنا الرشيدة.