سجلت السعودية اليوم (الخميس) أعلى حصيلة للإصابات اليومية بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» منذ 262 يوماً، وتحديدا منذ 25 أغسطس 2020 حين أعلنت وزارة الصحة آنذاك تسجيل 1114 إصابة جديدة، فيما أعلنت اليوم تسجيل 1116 إصابة جديدة بالفايروس.

كما كشفت «الصحة» اليوم تعافي 1129 حالة، ووفاة 11 حالة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 430.505 حالات، من بينها 9244 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1344 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 414.139 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7122 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96.19%، ونسبة الحالات النشطة 2.14%، ونسبة الوفيات 1.65%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (377)، منطقة مكة المكرمة (320)، المنطقة الشرقية (134)، منطقة المدينة المنورة (71)، منطقة عسير (54)، منطقة جازان (45)، منطقة القصيم (35)، منطقة تبوك (18)، منطقة نجران (18)، منطقة حائل (17)، منطقة الباحة (13)، منطقة الحدود الشمالية (10)، منطقة الجوف (4).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (341)، جدة (160)، مكة المكرمة (77)، الدمام (37)، المبرز (34)، المدينة المنورة (31)، الليث (31)، ينبع (24)، القنفذة (23)، الطائف (20)، أبوعريش (20)، الهفوف (18)، نجران (16)، أبها (15)، خميس مشيط (15)، بريدة (10)، حوطة بني تميم (10)، العيص (10)، الجفر (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (351)، جدة (100)، مكة المكرمة (42)، الليث (31)، جازان (30)، المدينة المنورة (28)، أبها (27)، الدمام (27)، حائل (26)، تبوك (19)، الهفوف (18)، وادي الدواسر (18)، بريدة (16)، ينبع (15)، الطائف (14)، خميس مشيط (13)، الخبر (12)، المبرز (12)، أبوعريش (11)، الظهران (11)، أحد المسارحة (10)، الخرج (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.