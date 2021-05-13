على ارتفاع 800 متر عن سطح البحر وبعد غياب عام بسبب جائحة كورونا، شهد مصلى العيد في جبل حراز بمحافظة الدائر شرق منطقة جازان صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1442هجري وسط احترازات مشددة والتزام من المصلين بالقواعد الصحية المفروضة من كمامات وسجادات وتباعد وامتناع عن المصافحة.

ووسط أجواء خلابة وضباب وأمطار شهدتها جبال بني مالك في صبيحة يوم العيد، عاش المصلون أجواء روحانية جميلة في أمن وأمان وعلى بعد كليومترات قليلة من الشريط الحدودي المحاذي لليمن.

حيث أدى المصلون صلاة عيد الفطر وأمهم الشيخ مفرح بن جبران المالكي الذي حثّ المصلين على ضرورة الحفاظ على الأمن والأمان والتعاون مع رجال الأمن في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، موضحاً أننا نعيش في نعم كثيرة في هذه البلاد وسط جهود من كافة الإدارات الحكومية، وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا والحفاظ على الصحة العامة وعدم التفريط في العبادات بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.