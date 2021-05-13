كشفت وزارة الصحة أن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى اليوم بلغ 11.192.641 جرعة.

وتتيح «الصحة» عبر الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالتحديثات اليومية للإصابات في المملكة، وكذلك الفحوصات المخبرية وإجمالي جرعات اللقاحات.

وحثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشدّدة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أيام العيد، مثل ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، كما دعت إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفايروس.