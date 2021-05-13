نقل وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتهنئتهما، لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية لموسم العمرة، وحلول عيد الفطر المبارك.ورفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال لقائه كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية -عبر الاتصال المرئي-، أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي مكن القطاعات الأمنية من أداء مهامها في موسم العمرة الاستثنائي لهذا العام، معرباً عن اعتزازه بالجهود التي بذلها رجال الأمن في خدمة المعتمرين والزوار.