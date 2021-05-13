يقدم أبطال الصحة في المستشفيات والمؤسسات الصحية المتنوعة بمنطقة القصيم تضحيات عظيمة وأدوار بطولية دون ملل أو كلل، فمن غرف العمليات والعزل والعناية إلى الطوارئ، جهود في إنقاذ الأرواح واستقبال المصابين والمرضى وتقديم الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز تطمن واللقاحات، قصة ولاء في بذل العطاء في جميع الأوقات لا سيما في عيد الفطر المبارك، ومساندة الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تقديم خدماتها المتنوعة.وتستقبل مستشفيات المنطقة خلال عيد الفطر المبارك المراجعين من مواطنين ومقيمين خلال 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، كما تستقبل مراكز الرعاية الصحية الأولية المراجعين من هذه المراكز والتي تعمل خلال 24 ساعة، ومنها تعمل خلال 16 ساعة، ومنها على فترة واحدة.وأكد لـ عكاظ المتحدث الرسمي بصحة القصيم عبدالحكيم بن محمد التويجري، ضرورة تقيد الجميع بالإجراءات والاحترازات الوقائية في عيد الفطر المبارك من خلال الالتزام بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات الاجتماعية أو العامة والحفاظ على حماية كبار السن، موصياً بالتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.ونوه التويجري بمواصلة العمل خلال أيام العيد في مراكز اللقاحات بالمنطقة، مشيراً إلى استقبال المستفيدين المسجلين عبر تطبيق صحتي حسب خطة وزارة الصحة للوصول لكافة أفراد المجتمع عبر ثلاث مراكز في مدينة بريدة، في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالقصيم، وفي مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة، وفي مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس، حيث يتم استقبال المستفيدين حسب المواعيد المحددة.