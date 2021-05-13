لاقى إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء تسليطاً إعلامياً في المحيط الإعلامي العربي والإسلامي والعالمي، حيث أكدت الصحف والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي أن مبادرة الملك سلمان وسمو ولي العهد تعتبر مبادرة غير مسبوقة وتعكس الشعور الإنساني لدى القيادة السعودية.. من جهته، حث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بسرعة الاقتداء بولاة الأمر، لما تمثله هذه البادرة من خير وتعزيز لرفع المستوى الصحي بالمملكة.وأكد أن مرضى الفشل العضوي النهائي في المملكة يحظون باهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت لهم المراكز المؤهلة للعلاج ونقل الأعضاء والتماس حاجاتهم الصحية، موفرين كافة سبل الدعم اللازم لهم، وكذلك توفير الأطباء المختصين، وإنشاء المركز السعودي للتبرع بالأعضاء والتسجيل فيه بكل سهولة، وهي كما جاء في بيان هيئة كبار العلماء الصادر بهذ الشأن سنّة حسنة وخطوة مباركة تدعو وتُحَفِّز الجميع من مواطنين ومقيمين لسلوك جادتها على ضوء حاجتها الملحة ونفعها العام وأجرها وثوابها العظيم عند الله تعالى.