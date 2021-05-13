أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مشدداً على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.جاء ذلك أثناء اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين الشريفين أمس، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، هنأ فيه خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الفطر المبارك. فيما عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره له، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.