أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي لـ«عكاظ» استعداد السفارة لاستقبال السائحين القادمين من المملكة، وأن أبواب السفارة مفتوحة لهم وقسم شؤون السعوديين على مدار ٢٤ ساعة متواجدون لخدمة المواطنين القادمين من السفر.

وأشار الثقفي إلى من يرغب بالسفر إلى إندونيسيا أنه سوف يكون هناك حجر في الفنادق فور وصولهم لمدة 5 أيام وهذه الفنادق محددة من قبل السلطات الإندونيسية، إضافة إلى أخذ مسحتين طبيتين (PCR) وكلاهما على حساب السائح.

وأشار الثقفي إلى أنه في حال انقضت مدة الحجر فللسائح حرية التنقل والتحرك، مضيفا أن بعض المدن في إندونيسيا تحتاج للسفر عن طريق الطيران ويشترط في ذلك أخذ مسحة كورونا قبل السفر بمدة محددة.

وأشار سفير المملكة إلى أنه من الأفضل لمن لم يكن لديه ارتباط أول عمل يتطلب وجوده في الوقت الراهن تأجيل سفره حتى تكون الأمور في وضع أفضل، فمن غير المجدي قضاء فترة 5 أيام في الحجر لمن لا تتجاوز إجازته الأسبوعين مثلا.

وتمنى السفير للقادمين إقامة طيبة وأن لا يتعرضوا لأي مكروه، مؤكدا على أهمية التواصل مع السفارة وإخبارهم بمكان إقامتهم وتزويدهم بأرقام التواصل معهم.