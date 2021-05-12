أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة نجاح خطتها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم من خلالها تكثيف تواجد الفرق الإسعافية في المنطقة المركزية وداخل الحرم المكي الشريف وبمشاركة 500 متطوع متطوعة، قدموا أكثر من 49 ألف ساعة تطوعية، كما تركزت الخطة على المراكز الإسعافية بداخل العاصمة المقدسة وعلى الطرق المؤدية إليها.

وأشارت الهيئة إلى أن التنظيمات الخاصة بالمعتمرين من خلال تحديد المسارات وكذلك التنظيم داخل الحرم المكي الشريف قد ساعدت في ذلك النجاح وهو الأمر الذي ساعد كثيرا في انخفاض الخدمات الإسعافية داخل الحرم المكي الشريف عن الأعوام السابقة.

وكشفت هيئة الهلال الأحمر عن أن مراكزها بالعاصمة المقدسة استقبلت خلال شهر رمضان 9411 بلاغا، كان النصيب الأكبر منها للحالات المرضية، حيث بلغت 5713 بلاغا ما بين بلاغات للأمراض التنفسية والسكري والإغماء وبعض حالات الصرع، فيما بلغت بلاغات الحوادث 3698 بلاغا ما بين حوادث سيارات والسقوط والحروق.