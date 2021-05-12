خصصت الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة 551 جامعا، لإقامة صلاة عيد الفطر غدا الخميس بالمدينة المنورة.

وكان عدد الجوامع الرسمية التي تُقام فيها صلاة العيدين كل عام 358 جامعًا، في حين أضاف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة 193 جامعًا مؤقتًا لإقامة صلاة العيد؛ وذلك منعًا للازدحام في الجوامع، والتيسير على المصلين في تطبيق الاحترازات الخاصة بالجائحة.

وبلغ عدد الجوامع التي ستقام عليها صلاة العيد في منطقة المدينة المنورة 1074 جامعًا، تشمل المدينة المنورة، والمدن والمحافظات التابعة لها إداريًا.

وشددت وزارة الشؤون الإسلامية على الأئمة والخطباء الالتزام بالاحترازات المعتمدة منذ عودة الصلاة في المساجد في شهر شوال الماضي بترك مسافة آمنة بين المصلين وإحضار السجادات الخاصة وغيرها من الشروط الصحية لتحقيق السلامة بين صفوف المصلين.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية أغلقت خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة 1129 مسجدًا بعد ثبوت حالات إصابات بفايروس كورونا المستجد، وأعادت فتح 1114 مسجدًا منها بعد انتهاء أعمال التعقيم فيها واكتمال جاهزيتها.