أنهت أمانة منطقة عسير، استعداداتها لإجازة عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة 78 متنزها وحديقة وميدانا لاستقبال الزوار، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فايروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن الأمانة استعدت للعيد مبكراً بخطة شاملة تضمنت أعمال الصيانة والتهيئة والتطهير والتعقيم للمرافق العامة لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر، إضافة إلى التأكد من توافر متطلبات السلامة في ألعاب الأطفال. وأشار إلى أنه تم تخصيص فرق ميدانية، وستكون أعمالها مستمرة طيلة فترة أيام العيد، وستشمل النظافة العامة، وتطهير حاويات النفايات، وتعقيم المتنزهات والمواقع العامة، وتهيئتها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.