أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها عمدت إلى تغيير الإنارة المخصصة لبداية الطواف، واستبدالها بإنارة باللون الأخضر، داخل أبليك مُذهّب يحاكي الطابع المعماري والهوية البصرية بالمسجد الحرام؛ وذلك ليسهل الاستدلال به من الطائفين وإمكانية رؤيتها بوضوح.

ويصل ارتفاعها إلى (186) سم، وعرضها (54) سم، وقطرها الداخلي (58) سم، ويبلغ وزن الواحدة منها (140) كجم.

وأكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية أن هذا الاهتمام والحرص يأتي لإثراء تجربة جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة في سبيل تطوير الأنظمة.