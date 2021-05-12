أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم رمضان، التي أكد فيها على تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين، والتي تضمنت 10 محاور رئيسية.

وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين أن الرئاسة العامة والجهات الأمنية داخل الحرمين الشريفين طبقت الإجراءات الاحترازية، وحافظت على سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، وطبق النظام بحزم وقوة في ما يخص الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصحية التي أوصت بها الجهات المختصة، للمحافظة على سلامة وصحة ضيوف الرحمن، مما جعل موسم رمضان لهذا العام 1442 يتم بنجاح رغم الظروف الاستثنائية، إذ لم يتم رصد أي حالات وبائية بين قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

وقال السديس: «الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على العناية الكريمة والرعاية الجليلة التي توليها القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين، تجلت هذه العناية بالقرارات المسددة الموفقة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين منذ الإعلان عن الجائحة، وبفضل الله -عز وجل- ثم العناية والمتابعة والرعاية من القيادة الرشيدة التي تكلل عنها موسم رمضان الاستثنائي هذا العام بالنجاح الكبير الذي يشهد به جميع زوار وقاصدي الحرمين الشريفين».

وختم السديس بشكره للمشاركين في أعمال موسم رمضان المبارك، ولزوار وقاصدي الحرمين الشريفين، الذين حرصوا على اتباع جميع التعليمات لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لزوار وقاصدي الحرمين الشريفين.