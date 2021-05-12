أكدت أمانة محافظة جدة أنه اعتبارا من غد (الخميس) الموافق لغرة شوال 1442 سيكون الموعد المقرر لبدء العمل بتنظيم وقت أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة وفق الضوابط المعتمدة، وذلك بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية في المدينة والحد من مصادر الضوضاء وداخل الأحياء السكنية.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الالتزام بالتنظيمات الجديدة والتي حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ6 صباحاً حتى الـ6 مساءً، ويوم السبت من الساعة الـ1 مساءً حتى الـ6 مساءً، في حين أنها لا تسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ90 ديسيبل لتكون من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ5 مساءً، وذلك لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وأشارت الأمانة إلى أن التنظيم يلزم المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن تنظيمات أعمال البناء تتم مراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهة ثانية، نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أكثر من 115.612 جولة رقابية مع الجهات المعنية خلال شهر رمضان المبارك وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية والتي أسفرت عن إغلاق 2207 منشآت مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية خلال الشهر الكريم شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 3639 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفايروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.