أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية سريلانكا، أن الأنظمة في سريلانكا تتطلب وجود تأشيرة مسبقة إلكترونية لدخول أراضيها.

وأكدت أنه نظرا للظروف الحالية في تفشي وباء فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» فقد أعلنت وزارة الصحة السريلانكية إجراءات جديدة ستطبق حتى 31 مايو 2021 على جميع المسافرين القادمين من الخارج، وهي كالتالي:

- تأشيرة دخول إلكترونية

- فحص PCR قبل 96 ساعة

- شهادة التطعيم الأصلية ضد «كوفيد-19» باللغة الإنجليزية

- فحص PCR عند الوصول

- الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما على جميع القادمين إلى سريلانكا، وإجراء فحوصات PCR خلال فترة الحجر

- يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية المترتبة على ما ورد أعلاه